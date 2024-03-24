Denizli'de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yaşadığı dairede ölü bulundu.
Olay, Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi 2593 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Hatice D'den haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çilingir vasıtasıyla açılan daire girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz halde yatarken buldular. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hatice D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının vücudunda herhangi bir darp ve ya yara izine rastlamadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Hatice D'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de yaşlı kadın ölü bulundu - Son Dakika
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, çevrede bulunan gecekondunun üzerine yıkıldı. Olayda, gecekonduda bulunan bir kişi saniyelerle kurtulurken, beslediği köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak telef oldu. Telef olan hayvanlar, yapılan çalışmalar sonucu çıkartıldı.
AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından eleştirildi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamza Dağ'ı İzmir'e kayyım atamaya çalıştığını söyledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde bulunan bir restoranın baca sisteminden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü.
Samsun'da bir kişi komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekleyip anahtarla kapısını açtığı evden ziynet eşyası çalıp çaldığı altınlarla da kendine otomobil satın aldı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 81 gram esrar, 395,58 sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K'nin 21 yıl 2 ay, H.S'nin ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, güvenlik önlemi alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda, farklı bölgelerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?