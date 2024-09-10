Denizli'de Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde, kadının yanından geçen araçların hiçbirinin durmaması dikkat çekti.

10.09.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun ortasına savrulan kadının yanından geçen onlarca araçtan hiçbirinin durmaması dikkat çekti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre markete gitmek için evinden çıkan Bakiye Yılmaz'a (68), yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından Yılmaz yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunan kadın ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bakiye Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Bakiye Yılmaz ilerleyen araçlardan dolayı bekliyor. Yolun bir anlık boşluğunda karşıya geçmek için hamle yapan Yılmaz kaldırıma yaklaştığı anda sol şeritten ilerleyen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulduğu görülüyor. Bakiye Yılmaz'ın yere yığılmasının ardından yanından geçen onlarca aracın durmaması ise vicdanları sızlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement