Denizli\'de Zincirleme Trafik Kazası

Denizli'de ara sokaktan ana yola aniden çıkmak isteyen otomobil, seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu, otomobil önce park halindeki otomobile, ardından ise seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki 20 MA 3586 plakalı otomobil, seyir halinde olan O.Y. (22) idaresindeki 20 V 2761 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle O.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil önce park halindeki 34 CEP 035 hafif ticari araca, ardından ise seyir halinde olan H.S. yönetiminde 20 AJK 115 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü H.S. savruldu.

Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü H.S.'ye ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Kazada 3 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücülerinde herhangi bir yaralanma olmadı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü H.S.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan ana yola çıkan otomobilin seyir halindeki otomobile çarpması, seyir halindeki otomobilin hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile ardından ise motosiklet sürücüsüne çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün savrulduğu görüldü. - DENİZLİ