Denizli\'deki Krom Madeni Göçüğü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ise 4 saat sonra sağ olarak kurtarıldığı krom madeni, havadan görüntülendi. Yaşanan göçüğün ardından ölüm kalım savaşının verildiği maden, çalışmaların sonlanmasının ardından sessizliğe büründü.

Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren Elmaslar Madenciliğe ait krom madeninde gece saat 23.00 sıralarında göçük meydana geldi. 2016 ve 2022 yıllarında yaşanan benzer olayların ardından, 2 vardiyada yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde yine iş kazası yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte vardiyada birlikte çalışan işçilerin büyük bölümü dışarıya çıkmayı başarırken, maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Ekipler ve madencilerin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde kendilerine ulaşılan maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Mustafa Karahan'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Gece saat 00.00'de evlerine dönmesi gereken yakınlarına ulaşamayan aileler, krom madeninin bulunduğu bölgeye geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sesli irtibat kurulan işçi Rıfat Salman'ın kurtarılması için zamana karşı ölüm kalım savaşı verildi. Talihsiz işçi, yoğun gayretler sonucu olayın ardından 4 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. İlk tedavinde bulgularının iyi olduğu belirlenen işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağ kurtarılan işçinin tahliye edilmesinden yarım saat sonra ölen mühendis ve diğer işçini de cansız bedenleri, bulundukları bin 100 metrelik mesafeden çıkartılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından maden ocağı ve çevresi sessizliğe büründü. Devam eden soruşturma nedeniyle faaliyetlerine ara verilen krom madeni, havadan görüntülendi. Görüntülere yansıyan ölen işçilerden kalan giysi ve çizmeler ile arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler görenlerin yüreklerini burktu. 24 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen göçükte 1 iş makinesi operatörünün hayatını kaybettiği maden ocağıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın, daha önceden de yaşanan benzer iş kazaları nedeniyle titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. - DENİZLİ