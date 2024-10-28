Denizli\'deki Orman Yangını Tavas Sınırlarına Dayandı

3.Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangını, Tavas ilçesi sınırlarına dayandı. Söndürme çalışmalarını sahadan bizzat koordine eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşlardan traktörlerle yangın havuzuna su ikmali yapmalarını istedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Yanan sahanın genellikle makilik bitki yapısında, vadi konumunda, kayalık ve dik yamaçların hakim olduğu bir bölge olması ekiplerin işlerini güçleştiriyor. Ulaşım yolunun bulunmaması nedeniyle yangın alanına karadan müdahale kısıtlı bir şekilde yapılabiliyor. Havadan müdahaleye katılan helikopterler ise bölgenin vadi yapısı ve oluşan duman nedeniyle su boşaltımında zaman zaman zorlanıyor.

Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilirken, alevler Tavas ilçesi sınırlarına dayandı. Tavas Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiği söndürme çalışmalarını sahadan bizzat yöneten Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşlara su takviyesi çağrısı yaptı. Yangın bölgesinden görüntülü bir mesaj yayımlayan Başkan Tatık, "Değerli vatandaşlarımız şuan yangın Tavas sınırına geldi. Kontrolü güç bir şekilde ilerliyor. Traktörü olan ve su getirebilecek olan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burada gereksiz trafik yoğunluğu oluşmayacak şekilde Yeroluk havuzuna su getirmenizi istiyoruz. Yalnız acil bir şekilde bekliyoruz. Çünkü su olmadan bu yangını engelleme şansımız yok. Hepinizi bekliyoruz. Bize acil su lazım" dedi.

Su takviyesi sırasında ekiplerin işlerinin güçleştirilmemesini isteyen Başkan Tatık, "Yangın devam ediyor. Söndürme çalışmalarına katkı sağlayabilecek Tavas halkımızdan destek bekliyoruz. Traktörleriyle su getirebilecek olanlar, lütfen yangın havuzuna su getirsinler. Bölgeye ulaşacak olan vatandaşlarımızdan bunu koordineli bir şekilde yapmalarını ve trafiği aksatmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ