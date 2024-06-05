Denizli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin gençler üzerindeki tuzakları anlattı - Son Dakika
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Denizli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin gençler üzerindeki tuzakları anlattı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından 2 bin 150 üniversite öğrencisine 'Hayata Bir Adım' konferansı verildi. TEM ekipleri, terör örgütlerinin gençler üzerinde kurduğu tuzakları anlatarak eylem ve faaliyetlerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

05.06.2024 10:13
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Terör örgütlerinin gençler üzerinde kurduğu tuzakları Denizli Emniyet Müdürlüğü personeli üniversiteli gençlere anlattı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından 2 bin 150 üniversite öğrencisine "Hayata Bir Adım" konferansı verildi. TEM ekipleri üniversiteli gençlere arkadaş seçiminin önemimi, terör örgütlerinin gençler üzerinde kurduğu tuzakları anlatarak eylem ve faaliyetlerden uzak durmaları konularında uyarılarda bulundu. Terör örgütlerinin kullandığı yöntemleri gençlere anlatan TEM ekipleri konferansta anlatılan konular üzerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin gençler üzerindeki tuzakları anlattı - Son Dakika

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