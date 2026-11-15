Denizli Honaz'da kargo aracı traktör römorkuna çarptı, 1 kişi öldü, 5 yaralandı - Son Dakika
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Denizli Honaz'da kargo aracı traktör römorkuna çarptı, 1 kişi öldü, 5 yaralandı

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Denizli Honaz\'da kargo aracı traktör römorkuna çarptı, 1 kişi öldü, 5 yaralandı
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Denizli Honaz'da kargo aracı, önündeki traktörün römorkuna arkadan çarparak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kargo aracı şarampole uçtu. Kazada traktörün römorkunda bulunan 5 kişi yola savrulurken, kargo aracının sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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