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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayında 35 Bin 702 Araç Sorguladı - Son Dakika
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayında 35 Bin 702 Araç Sorguladı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aralık ayında 35 bin 702 araç sorgulaması yaparken, kusurlu sürücülere toplamda 4 milyon 618 bin 577 TL para cezası uyguladı. Ayrıca, 10 araç ve 5 aranan şahıs yakalanırken, 99 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu ve 496 araç trafikten men edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayında 35 Bin 702 Araç Sorguladı
04.01.2024 - 16:11,
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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Aralık ayında 35 bin 702 araç sorgulaması yaparken, kusurlu sürücülere toplamda 4 milyon 618 bin 577 TL para cezası uyguladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışmalarının yanı sıra uygulamalar esnasında 35 bin 702 aracı kontrol etti. Aralık ayı içerisinde 35 bin 802 araç, 20 bin 190 şahıs sorgulaması yapan ekipler 2 bin 996 araç ve şahıs hakkında toplamda 4 milyon 618 bin 577 TL para cezası uyguladı. Aranma kaydı bulunan 10 araç ve 5 aranan şahıs yakalanırken, 99 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. Uygulamalar neticesinde 496 araç trafikten men edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayında 35 Bin 702 Araç Sorguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayında 35 Bin 702 Araç Sorguladı - Son Dakika
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