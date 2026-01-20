En az yangın sayısı Beyağaç'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

En az yangın sayısı Beyağaç'ta

En az yangın sayısı Beyağaç\'ta
20.01.2026 13:57  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025 yılında 4 bin 578 yangın, 2 bin 116 kurtarma operasyonu ve 497 trafik kazasında toplam 7 bin 191 olaya müdahale etti. Modern ekipmanları ve yüksek personel sayısıyla dikkat çeken itfaiye, can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 hizmet verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025 yılında 4 bin 578 yangın, 2 bin 116 kurtarma operasyonu ve 497 trafik kazası olmak üzere toplam 7 bin 191 olaya müdahale ederek kent genelinde can ve mal güvenliği için 7/24 görev yaptı. Büyükşehir İtfaiyesi, 41 istasyon, 515 personel ve modern araç filosuyla binlerce hayat kurtararak güven veren performans sergiledi.

Modern araç, ekipman ve personeli ile Türkiye'nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yılında yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden 7/24 merkez ve 19 ilçedeki 41 ayrı istasyonda, 515 personel ve 103 aracıyla vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutan Büyükşehir İtfaiyesi, geçtiğimiz yıl 4 bin 578 yangına müdahale etti. Ayrıca 2 bin 116 kurtarma operasyonu gerçekleştiren itfaiye ekipleri 497'si trafik kazası olmak üzere toplam 7 bin 191 olaya müdahalede önemli rol oynadı.

En az yangın sayısı Beyağaç'ta

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerinin merkez dışındaki ilçelerde müdahale ettiği yangın sayısında 706 vaka ile Çivril başı çekerken bu ilçeyi sırasıyla Sarayköy, Honaz, Acıpayam ve Tavas izledi. En az yangın 45 vaka ile Beyağaç'ta yaşandı. Kurtarma operasyonunda ise 131 sayısı ile Sarayköy ilk sırada yer alırken, en az kurtarma operasyonu 9 vaka ile Beyağaç'ta gerçekleştirildi. 54 müdahale ile en fazla trafik kazası müdahalesi yapılan ilçe Acıpayam olurken, bu ilçeyi 42 müdahale ile Honaz takip etti. En az trafik kazası müdahalesi yapılan toplam 1 trafik kazası ile Babadağ olurken, 2 kaza ile Bekilli, 4 kaza ile Beyağaç, 5 kaza ile Baklan en az trafik kazası müdahalesi olan ilçeler olarak dikkati çekti.

59 bin 164 kişiye yangın eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 59 bin 164 kişiye yangın eğitimi verildi. "Önce tedbir" politikası ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir İtfaiye, kentteki bin 844 işyerini herhangi bir yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetleyerek, yangın güvenlik raporu verdi. Hizmet içi eğitim çalışmalarına da önem veren itfaiye, bünyesinde yer alan personele teorik ve pratik eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, 2025 yılında 759 vatandaşı ve bin 271 hayvanı çeşitli tehlikeli durumlardan kurtararak hayata tutunmalarını sağladı. Bunun yanı sıra çevre il ve bölgelerde meydana gelen 11 ayrı olayda orman ve fabrika yangınlarına da takviye ekiplerle destek verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyağaç, İtfaiye, 3-sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa En az yangın sayısı Beyağaç'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz, zorluklara rağmen hayata geçmeli
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz, zorluklara rağmen hayata geçmeli
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:36:04. #7.11#
SON DAKİKA: En az yangın sayısı Beyağaç'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.