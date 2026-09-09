Denizli Merkezefendi'de 4 aydır maaşı ödenmeyen inşaat işçileri alacakları için çatıya çıktı - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'de 4 aydır maaşı ödenmeyen inşaat işçileri alacakları için çatıya çıktı

Denizli Merkezefendi\'de 4 aydır maaşı ödenmeyen inşaat işçileri alacakları için çatıya çıktı
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Denizli Merkezefendi'de 15 katlı rezidans inşaatında çalışan taşeron işçiler, 4 aydır ücretlerini alamadıklarını belirterek çatıya çıktı. İşçiler, paraları hesaplarına yatmadan inmeyeceklerini söylerken, polis ekipleri arabuluculuk görüşmelerine başladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yapımı devam eden 15 katlı lüks konutların inşaatında çalışan taşeron işçiler, 4 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkarak eylem yaptı. İşçiler, paraları hesaplarına yatırılmadan çatıdan inmeyeceklerini belirtti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yapımı devam eden rezidans inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı lüks konut projesinde çalışan taşeron firma işçileri, yaklaşık 4 aydır yüklenici firmadan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatısına çıktı. Çatıya çıkarak eylem başlatan işçileri gören vatandaşların ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatıdaki işçilerin, aşağıda bekleyen firma yetkililerine beton parçaları attığı görüldü. İşçiler, çatıdan aşağıya seslenerek aylardır alamadıkları emeklerinin karşılığını istedi.

"Paramız yatmadan inmeyeceğiz"

İşçiler, ücretleri hesaplarına yatırılmadan çatıdan inmeyeceklerini belirtti. Güvenlik güçleri ise eylemlerini sürdüren işçileri ikna etmek ve olayın büyümesini önlemek amacıyla arabuluculuk görüşmelerine başladı.

Çatıdaki işçiler, yaşadıkları mağduriyeti "4 aydır buradayız, bir kuruş para alamadık. Bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz diyerek 4 aydır bizi oyalıyorlar. Çatıya çıkıp grev yapmak mecburiyetinde kaldık. Biz hakkımızı, alın terimizi istiyoruz. Bizim evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldik. Bizler emeğimizin karşılığı olan parayı istiyoruz. Burada var gücümüzle çalıştık ama karşılığı yok. Sürekli bizleri oyalıyorlar, paralarımızı yatırmıyorlar. Ailemiz bizden para bekliyor, bizde para yok. Bizim paramızı yatırsınlar" ifadelerini kullanarak anlattı.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, 3. Sayfa, Denizli, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Merkezefendi'de 4 aydır maaşı ödenmeyen inşaat işçileri alacakları için çatıya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Merkezefendi'de 4 aydır maaşı ödenmeyen inşaat işçileri alacakları için çatıya çıktı - Son Dakika
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