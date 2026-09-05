Denizli Merkezefendi'de açık dorseyle seyreden tır EDS levhasını devirdi, trafik aksadı - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'de açık dorseyle seyreden tır EDS levhasını devirdi, trafik aksadı

Denizli Merkezefendi\'de açık dorseyle seyreden tır EDS levhasını devirdi, trafik aksadı
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Denizli Merkezefendi'de yükünü boşalttıktan sonra dorsesini kapatmayı unutan tır, Bozburun Mahallesi çevre yolundaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen levhanın parçaları yola saçıldı, polis ekipleri yolu trafiğe kapatınca trafikte aksamalar yaşandı.

Denizli'de yükü boşalttıktan sonra açık unuttuğu dorse ile yolda seyir eden tır Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle EDS direği yerinden sökülerek devrildi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir iş yerine dorsesinde ki yükü boşalttıktan sonra dorseyi kapatmayı unutan sürüsü Denizli istikametinden Sarayköy istikametine doğru yola çıktı. Dorsesi açık olarak yoluna devam eden tır, Bozburun Körlüğü Kavşağa yaklaştığında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle levhası parçalara ayrılarak yıkıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Parçalanan levha parçalarının yola saçılması sebebiyle yol polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldığı için trafikte aksamalar yaşandı.

Tırın dorsesi açık şekilde seyir etmesi ve levhaya çarpması anı arkasından gelen diğer sürücülerin araç içi kameralarına an ve an yansıdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Merkezefendi, 3. Sayfa, Denizli, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Merkezefendi'de açık dorseyle seyreden tır EDS levhasını devirdi, trafik aksadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Merkezefendi'de açık dorseyle seyreden tır EDS levhasını devirdi, trafik aksadı - Son Dakika
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