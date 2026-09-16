Denizli Merkezefendi'de apartman yangınında 1'i yatalak 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'de apartman yangınında 1'i yatalak 2 kişi hastanelik oldu

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Denizli Merkezefendi\'de apartman yangınında 1\'i yatalak 2 kişi hastanelik oldu
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 1'i yatalak hasta 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 1'i yatalak hasta 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar kısa sürede daireyi kapladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dışarıdan merdivenli araçla, içeriden ise hortumlarla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada binadaki diğer daire sakinleri, yoğun dumandan etkilenmemek amacıyla evlerini tedbir amaçlı boşalttı.

Daire kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1'i yatalak hasta olmak üzere toplam 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmalarının ardından dairenin bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
MerkezefendiAcil Durum3. SayfaİtfaiyeDenizliSon Dakika

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