Denizli Merkezefendi'deki palet fabrikasında yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'deki palet fabrikasında yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Denizli Merkezefendi\'deki palet fabrikasında yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde G.S.'ye ait palet fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 82. Sokak üzerinde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.S.'ye ait fabrikadan öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Denizli, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Merkezefendi'deki palet fabrikasında yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Merkezefendi'deki palet fabrikasında yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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