Denizli-Muğla karayolunda yol yapım çalışması nedeniyle sürücülere uyarı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kale – Muğla karayolunun ilk 19 kilometrelik bölümünde başlayan yol yapım ve istinat duvarı çalışması nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğümüz Kale Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk alanında bulunan Denizli-Muğla karayolunda; Kale ilçesi çıkışından itibaren Muğla istikametine doğru yaklaşık 19 kilometrelik alanda yol yapım çalışmaları ve istinat duvarı çalışması olduğundan trafik akımı kısmen gidiş ve geliş olarak çift yönlü verilmektedir. 1 ila 19'uncu kilometreler arasında devam eden yapılan yol çalışmalarından dolayı sürücülerimizin çalışma alanında dikkatli seyir etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi. - DENİZLİ