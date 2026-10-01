Denizli Pamukkale'de baraj göletinde bulunan erkek cesedi otopsiye gönderildi - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de baraj göletinde bulunan erkek cesedi otopsiye gönderildi

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Denizli Pamukkale\'de baraj göletinde bulunan erkek cesedi otopsiye gönderildi
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Denizli Pamukkale'deki Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde su yüzeyinde bulunan erkek cesedini itfaiye dalgıçları kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve darp izleri olduğu iddia edilen şahsın ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde bir erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunda darp izleri olduğu ileri sürülen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgeye balık tutmak için gelen vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı dalgıçları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye su altı dalgıçları, su yüzeyindeki cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, şahsın üzerinden herhangi bir kimlik veya kişisel eşya çıkmadı.

Vücudunda darp izleri olduğu iddia edilen erkeğe ait ceset, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Recep YazıcıoğluPamukkale3. SayfaİtfaiyeDenizliOlaylarGüncelSon Dakika

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