Denizli Pamukkale\'de besihanede samanlar alev aldı, yangını itfaiye söndürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir besihanede bulunan samanların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Gölemezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir besihanede bulunan samanlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, besihanede maddi hasar meydana geldi.