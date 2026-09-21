Denizli Sarayköy'de domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü 45 yaşında öldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Sarayköy'de saat 02.00 sıralarında Hasköy yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen 45 yaşındaki sürücü, domuz sürüsüne çarparak yola savruldu. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sarayköy'de motosikletiyle seyir halindeyken domuz sürüsüne çarpan sürücü, kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi yakınlarındaki Hasköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sulama suyu kontrolü yapmak üzere yonca tarlasına doğru motosikletiyle yola çıkan İsmail Azgınoğlu'nun karşısına aniden domuz sürüsü çıktı. Motosikletin domuzlara çarpması sonucu Azgınoğlu yola savrularak ağır yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 45 yaşındaki Azgınoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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