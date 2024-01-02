 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli Sarayköy'de Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli Sarayköy'de Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil karşı yönden gelen bir tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ters dönerek şarampole devrilirken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli Sarayköy\'de Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı
02.01.2024 - 09:59,
Abone Ol

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin ters dönüp şarampole devrildiği kazada iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Kumkısık Kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Denizli yönüne seyir halinde olan 20 AHM 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen 07 AA 778 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına ters devrilirken, tır ise savrularak yol kenarına çıkabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobil içerisinde bulunan 2 ağır yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar, çağrılan çekici yardımıyla yoldan güvenli bir şekilde alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kumkısık, Sarayköy, Denizli, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli Sarayköy'de Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika


10:48
Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçti Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçti
10:41
Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34
Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Son Dakika
10:48 Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçti
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından ekranlara dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
09:15 Bomba iddia: AK Parti'nin İstanbul adayı yüzde 70 ihtimalle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olacak
09:09 TCMB, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 10:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Sarayköy'de Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement