Denizli Sarayköy\'de Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin ters dönüp şarampole devrildiği kazada iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Kumkısık Kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Denizli yönüne seyir halinde olan 20 AHM 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen 07 AA 778 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına ters devrilirken, tır ise savrularak yol kenarına çıkabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobil içerisinde bulunan 2 ağır yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar, çağrılan çekici yardımıyla yoldan güvenli bir şekilde alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ