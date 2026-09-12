Denizli Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama başlatıldı - Son Dakika
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Denizli Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama başlatıldı

Denizli Sarayköy\'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama başlatıldı
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak'tan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi ve çevresinde iz takip köpekleriyle geniş çaplı arama yürütüyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak'tan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak, ikamet ettiği evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Hasan Caylak'ın bulunması için Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki arazilerde geniş çaplı arama çalışması başlattı. İz takip köpekleri ve teknolojik imkanların da kullanıldığı arama kurtarma operasyonunda, ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, kayıp yaşlı adamı gören ya da yerini bilen vatandaşların insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Sarayköy, Denizli, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama başlatıldı - Son Dakika
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