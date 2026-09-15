Denizli Sarayköy'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam 5. günde de aranıyor - Son Dakika
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Denizli Sarayköy'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam 5. günde de aranıyor

Denizli Sarayköy\'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam 5. günde de aranıyor
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 11 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde sürüyor. Ekipler geniş araziyi tararken itfaiyenin dalgıç ekipleri de çevredeki yangın havuzlarında arama yaptı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 11 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor. Ekipler geniş araziyi tararken, itfaiyenin dalgıç ekipleri çevredeki yangın havuzlarında arama yaptı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, 11 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

Hasan Çaylak'ın evine dönmemesi üzerine yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesiyle üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT Denizli Ekibi ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 5 gündür devam eden çalışmalarda ekipler, Hasan Çaylak'ın gidebileçeği değerlendirilen Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki geniş araziyi tarıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen aramalarda iz takip köpekleri ve dronların yanı sıra çeşitli teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor.

Arama çalışmalarının 5'inci gününde bölgedeki yangın havuzları da kontrol edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekipleri, arazide bulunan yangın havuzlarında arama gerçekleştirdi. Dalgıçların havuzlardaki kontrollerinin yanı sıra ekiplerin çevredeki arazi taramalarını da sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Sarayköy'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam 5. günde de aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Sarayköy'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam 5. günde de aranıyor - Son Dakika
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