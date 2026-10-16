Denizli Sarayköy'de kontrolden çıkan TOFAŞ ikiye bölündü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli Sarayköy'de kontrolden çıkan TOFAŞ ikiye bölündü, sürücü hayatını kaybetti

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Denizli Sarayköy\'de kontrolden çıkan TOFAŞ ikiye bölündü, sürücü hayatını kaybetti
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan TOFAŞ otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Araçta sıkışan sürücü yaşamını yitirdi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrik direğine çarpan TOFAŞ otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Denizli-Aydın karayolu Beylerbeyi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Sarayköy yönüne seyreden Kadir Bolat'ın (34) kullandığı 20 SC 031 plakalı TOFAŞ marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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