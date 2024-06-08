Denizli Sarayköy'de Sulama Kanalı Açılışında Toprak Kayması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Denizli Sarayköy'de Sulama Kanalı Açılışında Toprak Kayması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sulama kanalı açılış çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.06.2024 16:59
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sulama kanalı açılış çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Denizli Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesinde sulama kanalı açma çalışmaları sırasında torak kayması yaşandı. Boru bağlamak için işçilerin kanalda olduğu esnada toprak kayması yaşandı. Kanalda bulunan işçiler R.A. ve Haydar Özkaya toprak altında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan işçilerden R.A. ağır yaralandı, Haydar Özkaya olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. R.A. ambulansla Pamukkale Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Haydar Özkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi hastanesine gönderildi. R.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruştuma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Sarayköy'de Sulama Kanalı Açılışında Toprak Kayması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Sarayköy'de Sulama Kanalı Açılışında Toprak Kayması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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