Denizli Sarayköy'de Sulama Kanalı Açılışında Toprak Kayması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sulama kanalı açılış çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Denizli Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesinde sulama kanalı açma çalışmaları sırasında torak kayması yaşandı. Boru bağlamak için işçilerin kanalda olduğu esnada toprak kayması yaşandı. Kanalda bulunan işçiler R.A. ve Haydar Özkaya toprak altında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan işçilerden R.A. ağır yaralandı, Haydar Özkaya olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. R.A. ambulansla Pamukkale Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Haydar Özkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi hastanesine gönderildi. R.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruştuma başlatıldı. - DENİZLİ