DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan" şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet fişek, 5 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 59 adet fişek ile 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslarla ilgili olarak gerekli adli ve idari tahkikata başlandığı bildirildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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