Denizli'nin Tavas ilçesinde kurtların sürüye saldırısı sonucunda 10 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan kayboldu ve 3 hayvan yaralandı. Yaklaşık 300 bin lira maddi zarar meydana gelirken, Denizli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, kurt saldırılarına karşı devlet kontrolünde ve izinli sürek avı yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Musa Yolcuoğlu'nun küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucunda damızlık olarak yetiştirilen genç hayvanlardan 10'u telef oldu, 5 hayvan kayboldu ve 3 hayvan yaralandı. Olay sebebiyle yetiştiricinin yaklaşık 300 bin lira maddi zarara uğradığı belirtildi. Bu saldırı, bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticileri endişelendirdi. Özellikle kırsal mahallelerde sürülerini otlatan çobanların kurt saldırısı korkusuyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

"Devlet kontrolünde sürek avına izin verilmeli"

Denizli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, saldırının ardından bir açıklama yaparak Musa Yolcuoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti ve üreticilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Kadir Özdemir, kurt saldırılarının hayvancılığı tehdit ettiğini belirterek Milli Parklar Genel Müdürlüğüne çağrıda bulundu. Özdemir, kurt popülasyonuna karşı devlet kontrolünde ve gerekli izinler çerçevesinde sürek avına izin verilmesini talep etti. Dağlarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin giderek zorlaştığını ifade eden Özdemir, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bölgede keçi ve koyun yetiştiriciliğinin büyük zarar göreceğini savundu.

Özdemir, çobanların her gün saldırı korkusuyla sürülerini otlattığını vurgulayarak üreticilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için yetkililerin konuya çözüm bulmasını istedi.