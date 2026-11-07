Denizli Tavas'ta yalnız yaşayan 62 yaşındaki adamın evinde çıkan yangında öldü. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Tavas'ta yalnız yaşayan 62 yaşındaki adamın evinde çıkan yangında öldü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Tavas\'ta yalnız yaşayan 62 yaşındaki adamın evinde çıkan yangında öldü.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Denizli'nin Tavas ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki adamın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevlerde hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de yaşlı adamın yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede evin tamamını saran yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Salih Çamaklıoğlu'nun (62), yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler ise çok kısa sürede evi sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın Mehmet Salih Çakmakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaDenizliGüncelOtopsiTavasYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı Hepsi adli vaka sayıldı Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı! Hepsi adli vaka sayıldı
18:48
Polonya’da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
18:41
Yeni Parti’den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu İddia ünlü gazeteciden
Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden
18:06
Canlı anlatım: Maç golle başladı, tempo inanılmaz
Canlı anlatım: Maç golle başladı, tempo inanılmaz
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 19:45:32. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Tavas'ta yalnız yaşayan 62 yaşındaki adamın evinde çıkan yangında öldü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android