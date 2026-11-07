Denizli Tavas\'ta yalnız yaşayan 62 yaşındaki adamın evinde çıkan yangında öldü.

Denizli'de yaşlı adamın yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede evin tamamını saran yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Salih Çamaklıoğlu'nun (62), yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler ise çok kısa sürede evi sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın Mehmet Salih Çakmakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.