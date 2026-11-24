Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın acı haberi, memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesine ulaştı.

Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde görevli 5 asker şehit oldu.

Kazada şehit olan Denizli'nin Saraköy ilçesi nüfusuna kayıtlı Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın acı haberi, Saraköy ilçesindeki ailesi ulaştı. Demirhan'ın şehit haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Şehit askerin evli ve iki kız çocuk babası olduğu öğrenildi.