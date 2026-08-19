Denizolgun'un Ölümünde Feth-i Kabir İşlemi Tamamlandı
Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un ölümüyle ilgili feth-i kabir işlemi tamamlandı ve bulgular Adli Tıp'a gönderildi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir işlemi tamamlandı. Elde edilen bulgular, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda başlatılan feth-i kabir işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı. Titiz bir incelemenin ardından mezardan alınan bulgular, cenaze arabasına konularak Adli Tıp kurumu'na getirildi.
Kaynak: İHA
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