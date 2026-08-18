Denizolgun'un Ölümünde Feth-i Kabir Kararı
Eski Bakan Denizolgun'un şüpheli ölümü üzerine mezar açılacak, ölüm nedeni incelenecek.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında feth-i kabir kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine verilen karar doğrultusunda Denizolgun'un ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla mezarının açılmasına karar verildi. Yapılacak incelemelerde, ölümün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ve herhangi bir dış müdahale bulunup bulunmadığına ilişkin adli ve bilimsel bulgular incelenecek.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Denizolgun'un Ölümünde Feth-i Kabir Kararı - Son Dakika
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