Denizolgun doktoru tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Denizolgun doktoru tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada, doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve tutuklanması istendi. Olay, adli süreçteki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "yalan tanıklık" suçundan adliyeye sevk edilen Denizolgun'un doktoru 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizolgun doktoru tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizolgun doktoru tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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