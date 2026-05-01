Depo amaçlı kullanılan konteynerde yangın

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu'nun arka kısmında bulunan bir şantiye sahasında depo amaçlı kullanılan konteynerde iddialara göre boya kutularının tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yandaki konteynere de sıçrarken, dumanlar kentin her noktasından görüldü. Yangına kısa sürede müdahale eden Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangından büyük hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. - BİLECİK