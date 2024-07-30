Depo olarak kullanılan çadırlar alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da depo olarak kullanılan 4 çadır alev alev yandı. Yangında yaralanan olmazken çadırlar kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin depo olarak kullandığı çadırlar alevlere teslim oldu. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede hızla büyüyen yangında 4 çadır kullanılmaz hale geldi. Bölgeye gelen ekipler yanan alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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