Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı ile ilgili davada 3 sanığa tahliye - Son Dakika
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Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı ile ilgili davada 3 sanığa tahliye

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma görüldü. Beşinci duruşmada tutuklu sanıklardan 3'ünün tahliyesine karar verildi.

27.04.2024 20:00  Güncelleme: 20:10
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Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı ile ilgili davada 3 sanığa tahliye

Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma görüldü

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma görüldü. Beşinci duruşmada tutuklu sanıklardan 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Duruşma tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. katılmazken sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu 4 sanıktan 3'ü tahliye edildi

Duruşma sırasında savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Duruşma sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Nejdet A., Faik Ö. ve Eyüp Ö.'nün tahliyesine, diğer tutuklu sanık Yılmaz Şahin Y.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 31 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı ile ilgili davada 3 sanığa tahliye - Son Dakika

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