Depremde hasar gören bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Depremde hasar gören bina alevlere teslim oldu

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Hatay'da depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bina alevlere teslim oldu. Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü.

25.03.2024 07:14  Güncelleme: 07:15
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2 katlı hasarlı bina alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bina alevlere teslim oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. Depremde hasar alan ve kullanılmaz halde bulunan binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 buçuk saati bulan çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü. Binanın alev alev yandığı anlarsa cep telefonuyla görüntülendi.

Depremde hasar gören bina alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremde hasar gören bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

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