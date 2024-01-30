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Depremde yıkılan apartman davasında tahliye kararı iptal edildi - Son Dakika
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Depremde yıkılan apartman davasında tahliye kararı iptal edildi

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Emek Apartmanı'na ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

Depremde yıkılan apartman davasında tahliye kararı iptal edildi
30.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:14
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Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Emek Apartmanı'na ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan apartmanın enkazında kalan 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Yıkılan Emek Apartmanı soruşturması çerçevesinde 9 sanık hakkında dava açılırken Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T. isimli şahıslar tutuklandı.

9 sanığın yargılandığı dava İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü

Emek Apartmanı'na ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken diğer sanıklar ile avukatlar davada hazır bulunmuştu.

Nurdağı eski belediye başkanı tahliye edilmişti

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.'nin tahliyesine karar vermişti. Heyet, eksik olan hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Savcılık itiraz etti, dosya bir üst mahkemeye taşındı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak 2023 tarihinde görülen 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.'nin tahliyesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Depremde yıkılan apartman davasında tahliye kararı iptal edildi - Son Dakika


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