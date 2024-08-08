Depremin 18. ayında cenazesi bulunan mezara genç kızın ismi verildi - Son Dakika
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Depremin 18. ayında cenazesi bulunan mezara genç kızın ismi verildi

Hatay'da depremin 18. ayında DNA eşleşmeleri sonucu defnedildiği mezarı bulunan 26 yaşındaki Merve Ateş'in ismi mezara verildi.

08.08.2024 21:01
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Depremin 18. ayında cenazesi bulunan mezara genç kızın ismi verildi

HATAY - Hatay'da depremin 18. ayında DNA eşleşmeleri sonucu defnedildiği mezarı bulunan 26 yaşındaki Merve Ateş'in ismi mezara verildi.

Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı. Genç kadından acı haber asrın felaketinin 18.ayında geldi. DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi. Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi. Genç kızın aylar sonra bulunan mezarınaysa kendi ismi verildi.

Kaynak: İHA

Hatay, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremin 18. ayında cenazesi bulunan mezara genç kızın ismi verildi - Son Dakika

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