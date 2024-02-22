Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu

Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kontte meydana geldi. Konteyner kentte çıkan yangın kısa sürede 3 konteyneri etkisi altına aldı. Alevlerin sardığı konteynerlere vatandaşlar ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 konteyner zarar görürken, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Konteynerleri alevlerin sardığı anlar ve vatandaşların alevlere müdahlesi kameraya yansıdı. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

22.02.2024 23:28  Güncelleme: 23:32
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Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kontte meydana geldi. Konteyner kentte çıkan yangın kısa sürede 3 konteyneri etkisi altına aldı. Alevlerin sardığı konteynerlere vatandaşlar ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 konteyner zarar görürken, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Konteynerleri alevlerin sardığı anlar ve vatandaşların alevlere müdahlesi kameraya yansıdı. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu - Son Dakika
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