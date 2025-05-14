Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı

Fenerbahçe\'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin Jayden Oosterwolde hakkında sanık olarak zorla getirme kararı, Mert Müldür hakkında tanık olarak zorla getirme kararı verildi.

14.05.2025 12:01
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19 Mayıs 2024 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar, yargı sürecine taşındı.

ZORLA GETİRİLME KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Müldür hakkında mahkeme zorla getirme kararı verdi.

DARP İDDİASI

RAMS Park'ta oynanan Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesi sonrası, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Jaden Quinn Oosterwolde sanık, Mert Müldür ise tanık olarak ifade verecek.

DURUŞMA 28 MAYIS'TA

Mahkeme, Oosterwolde ve Müldür'ün bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Yargılamanın 28 Mayıs'ta devam edeceği belirtilirken, olayın detayları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Göztepeli:
    Şehir şehir hak yiyen, gittikleri her statda tribünleri ve rakip sporcuları tahrik edip kavgalar çıkaran, tribünlerde o şehrin insanlarına değerlerine korkunc hkaretler eden amacı spor mu başka bi şey mi belli olmayanlar cezalandırılır umarım ve amaçları iyice araştırılır... 30 0 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    su gelir güldür güldüüüür, MERT MÜLDÜR sen gel bizi güldüüür :D:D:D:D:D Gedson'a asistin nefisti müldür iyi güldürdün orada :)))) bunlar topçu değil, sadece koşarak futbolcu olunmaaaz. Spor yaparken kulüp imkanlarından faydalanıyorlar, yetmiyor bi de milyonları götürüyorlar, böyle sacma bi şey :D 14 0 Yanıtla
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