19 Mayıs 2024 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar, yargı sürecine taşındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Müldür hakkında mahkeme zorla getirme kararı verdi.
RAMS Park'ta oynanan Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesi sonrası, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Jaden Quinn Oosterwolde sanık, Mert Müldür ise tanık olarak ifade verecek.
Mahkeme, Oosterwolde ve Müldür'ün bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Yargılamanın 28 Mayıs'ta devam edeceği belirtilirken, olayın detayları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı - Son Dakika
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