Fenerbahçe\'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı

bindokuzyüzüç semih:

su gelir güldür güldüüüür, MERT MÜLDÜR sen gel bizi güldüüür :D:D:D:D:D Gedson'a asistin nefisti müldür iyi güldürdün orada :)))) bunlar topçu değil, sadece koşarak futbolcu olunmaaaz. Spor yaparken kulüp imkanlarından faydalanıyorlar, yetmiyor bi de milyonları götürüyorlar, böyle sacma bi şey :D