Dere yatağında bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait olduğu DNA ile tespit edildi - Son Dakika
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Dere yatağında bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait olduğu DNA ile tespit edildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde dere yatağında bulunan kemikler, kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu kızından alınan DNA sonucu netleşti. İnsan koluna ait bir kemik parçası daha bulunurken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki teşhis sonucunda kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti.

27.04.2024 17:31
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Dere yatağın bulunan kemikler, Korhan Berzeg'e ait olduğu DNA ile tespit edildi

Korhan Berzeg'in DNA'sı kızıyla eşleşti

İnsan koluna ait kemikler de bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde dere yatağında bulunan kemiklerin, kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu kızından alınan DNA sonucu netleşti.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olma ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, geniş çaplı arama çalışmalarına devam ederken bugün dere yatağından yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta insan koluna ait bir kemik parçası daha bulundu. Diğer yandan buluna kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki teşhis sonuçlandı. Korhan Berzeg'in DNA'sının kızıyla eşleştiği belirtildi. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti.

Kaynak: İHA

Korhan Berzeg, Balıkesir, Ekonomi, Gönen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dere yatağında bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait olduğu DNA ile tespit edildi - Son Dakika

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