Derede kaybolan 9 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Derede kaybolan 9 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları sürüyor

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Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki Rihan Berho'yu arama çalışmaları bugün de devam etti. İhbarla birlikte olay yerine gelen UMKE ekipleri, 8 km'lik kanal yolu boyunca dron ile arama yaptığı alanda bir bulguya rastlayamadı. İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaşıldı, ancak 9 yaşındaki Rihan Berho hala kayıp.

26.05.2024 18:29
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Derede kaybolan 9 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları sürüyor

ANTALYA - Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki Rihan Berho'yu arama çalışmaları bugün de devam etti. İhbarla birlikte olay yerine gelen UMKE ekipleri, 8 km'lik kanal yolu boyunca dron ile arama yaptığı alanda bir bulguya rastlayamadı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, 24 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için 15 MA 0595 plakalı Tofaş marka otomobili ile hareket eden Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 4'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu araç, köprüden geçtiği sırada sulama kanalına düştü. 8 kişiden 3 yetişkinin kendi imkanlarıyla ve 3 çocuğun çevre halkının yardımıyla araçtan çıktığı kazada, 3 çocuk sudan kurtarılarak hastaneye gönderildi. Derede kaybolan kaybolan İbdisem Berho adlı kadın ve 9 yaşındaki Rihan Berho'nun belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı. Hastaneye gönderilen çocuklar arasında bulunan 1 buçuk yaşındaki Omar Hamdi hastanede kurtarılamazken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, derenin içini adeta didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.

Genç kadının cansız bedenine ulaşıldı

Sabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalarda, JAK'ın su altı timi aracın düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı. Berho'nun cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. 9 yaşındaki Rihan Berho'yu arama çalışmaları, bu sabah devam etti. UMKE ekipleri 8 km'lik kanal yolu boyunca drone ile arama kurtarma yaptığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Kaynak: İHA

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