Dereye Düşen Yavru Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Dereye düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir yavru köpek dereye düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtardı. Korktuğu gözlenen minik köpek, annesinin yanına bırakıldı.

Olay, Pehlivanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, bir yavru köpeğin dereye düştüğünü ve çırpınarak kurtarılmayı beklediğini fark etti. İlk olarak Haybulans ekibine haber verildi. Ancak ekibin müdahale edememesi üzerine durum Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven uzatarak yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada, dört yavrusu bulunan anne köpeğin endişeyle kurtarma çalışmalarını izlediği görüldü.

Kurtarılan yavru köpek, annesinin yanına bırakıldı. Korkudan şoka giren yavrunun, annesinin yanından ayrılmadığı gözlendi.