Derince'de 30 Ton Çöp Temizlendi

20.02.2026 20:52
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kötü koku ihbarı sonrası bir evde 30 ton çöp temizlendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kötü koku ihbarıyla harekete geçen ekipler, yaşlı vatandaşın evinde biriken 30 ton çöpü temizledi.

Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Kervan Sokak'ta yaşayan yaşlı bir vatandaşın evinde uzun süredir biriken çöpler, mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı ile ekipleri harekete geçirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evin içerisine yayılan yoğun ve rahatsız edici kokuyu görünce derhal temizlik çalışmalarına başladı.

30 TON ÇÖP ÇIKTI

Ekipler, evde biriken yaklaşık 30 ton çöpü kepçelerle kamyonlara yükleyerek bölgeden uzaklaştırdı. Gün boyu süren çalışmalar sırasında evin içindeki eski mobilyalar, elektronik atıklar, mutfak artıkları ve kullanılmayan ev eşyaları da temizlendi. Temizlik işleminin ardından ekipler, evde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını detaylı şekilde gerçekleştirdi.

