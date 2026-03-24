Derince'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derince'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Derince\'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
24.03.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Derince'de çatıda çıkan yangın, 3 kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı; 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın mahallede büyük paniğe yol açtı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, 1'i hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Sultan Mahallesi Hamiyet Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında, evin içerisinde bulunan plastik malzemeler ve araç parçaları nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Bir evin çatısından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri kısa sürede sokağa dökülürken, alevler bir anda çatıyı sardı. Yangının büyümesiyle birlikte çevrede korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar evlerinden çıkarak sokakta toplanırken, bazıları cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Kimileri ise büyük bir endişe içinde ekiplerin çalışmalarını izledi.

3 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine olay yerinde ayakta müdahale edilirken, 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Derince, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Derince'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 23:17:36. #7.12#
SON DAKİKA: Derince'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.