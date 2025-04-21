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Dernek Yöneticilerine Hapis İstemi

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nde usulsüzlükten 16 sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası talep edildi.

21.04.2025 18:30
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Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 16 sanık hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan iddianame hazırlandı. Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 16 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporunda bazı nakit ve transfer hareketlerinin derneğin tüzel kişiliğinin faaliyetleri kapsamında kullanılmadığının belirlendiği belirtildi.

"Kamuyu 18 milyon 627 bin lira zarara uğratmışlar"

Dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerin ardından tekrardan sanık Özgünlü'nün banka hesapları ile aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edildiği ve aklandığı iddia edilen suç gelirlerinin miktarının fazlalığı nedeniyle Sayıştay denetçileri ile dernek denetçisinden oluşan bilirkişi heyetince rapor hazırlandı. Raporda ismi geçen mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte fatura düzenlendiği ve mama şirketine, mama alınmış izlenimi ile para ödendiği tespitleri yapıldı. Dosyada şüpheliler Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Evren Kılıç, Tuğçe Soysal, Aynur Temel, Birkan Soysal, Ertan Işık, Fatma Özgünlü, Rüya Bilgi, Tuğba Törüsel ve Yosma Bilgi'nin kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtildi. Savcılık sanıklar Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Aleyna Erçetin, Aleyna Nur Sarıoğlu, Aynur Temel, Birkan Soysal, Ertan Işık, Evren Kılıç, Fatma Özgünlü, Rüya Bilgi, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı, Tahsin Malkoç ve Yosma Bilgi hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı, bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve malvarlığı edinimlerine konu edildiği iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 16 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Derneğin tüzel kişiliği bünyesinde dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayvanseverler tarafından gönderilen paraların amaçları dışında kullanıldığı belirtilmişti. Elde edilen suç gelirinin öncül suç ile bağının yok edilmesi amacıyla aklama faaliyetlerine konu edildiği aktarılan dosyada, aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, aklama suçunun işlenmesinde mama şirketleri nezdinde sahte faturaların düzenlendiği, bu nedenle dernek tüzel kişiliği ile kamunun zarara uğratıldığı ifade edilmişti. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilen dosyada, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı bildirilmişti. Şüphelilerin yasa dışı eylemlerine de yer verilen dosyada, derneğin başkan yardımcısı Demet Kılıç'a genel kurul kararı olmaksızın 707 bin 462 lira huzur hakkı ödendiği, Demet Kılıç'ın derneğe ait hesaptan çektiği 621 bin 817 lirayı dernek kasasına koymadığı, kendi ve diğer şüpheliler Evren Kılıç ve Buket Özgünlü'nün de aynı yöntemle paraları şahsi hesaplarına gönderdiği ifade edilmişti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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