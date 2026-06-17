Derya Buçan Davasında Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Derya Buçan Davasında Adalet Çağrısı

Derya Buçan Davasında Adalet Çağrısı
17.06.2026 14:39
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Derya Buçan cinayeti davasında aile, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde görülen Derya Buçan cinayeti davasının ilk duruşması tamamlandı. Eşi tarafından öldürüldüğü belirlenen genç kadının ailesi, adliye önünde yaptıkları açıklamada adalet çağrısı yaparak sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Derya Buçan cinayeti davasının ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Eylül 2026 tarihine erteledi. Duruşma öncesinde ve sonrasında adliye önünde bir araya gelen aile yakınları, kadın cinayetlerine dikkat çekerek adalet talebini dile getirdi. Aile üyeleri, Derya Buçan'ın ölümünün ardından yaşadıkları acının sürdüğünü belirterek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 21 Aralık 2024 tarihinde Aydın-İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana gelmişti. İlk olarak trafik kazası olarak değerlendirilen olayda, araçta bulunan Derya Buçan (28) hayatını kaybetmiş, eşi Rıdvan Buçan ile çocukları yaralı kurtulmuştu. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın trafik kazası olmadığı ortaya çıktı. Dosyaya giren otopsi raporunda genç kadının başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan çocuğun ifadesi ve yapılan incelemeler sonrasında sanık Rıdvan Buçan tutuklandı.

"Kadınlar artık ölmesin"

Duruşma sonrası açıklama yapan Derya Buçan'ın kardeşi Kübra Tavukçu, adalet beklentilerini dile getirerek, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ablamdan sonra kaç kadın hayatını kaybetti. Kadınlar ölmesin artık" dedi.

Anne Döndü Türkmen ise yaşadıkları acının her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, "En büyük cezayı almasını istiyorum. Sabaha kadar ağlıyor çocuğumuz. Annesini anıyor hep ama annesi artık yok. Biz adalet istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kadın cinayetlerine karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının da yakından takip ettiği davada, bir sonraki duruşma 10 Eylül 2026 tarihinde Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aile ve kadın hakları savunucuları, davanın emsal bir kararla sonuçlanmasını beklediklerini belirterek adalet çağrılarını yineledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, 3. Sayfa, Cinayet, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Derya Buçan Davasında Adalet Çağrısı - Son Dakika

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