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Dev kayalar karayoluna düştü, yol ulaşıma kapandı... Kamyonet kayaların arasında kaldı

-Dev kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtardı

HAKKARİ - Hakkari- Çukurca karayoluna dev kayaların düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı. Olay, saat 21: 00 sıralarında Hakkari'den 15 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz çeşmesi üzerindeki dev kayalar yola indi. Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtardı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı. Kapısı açık görünen aracın içinde sürücünün olup olmadığı araştırılıyor. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların düştüğü Hakkari-Çukurca karayolunun her iki yakasında araçların yolda mahsur kaldı.