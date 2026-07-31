Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu

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14 ildeki operasyonla 12 mağdurdan 3.7 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, 12 mağdurun 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, "devre mülk sahiplerini dolandıran" şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi. Devre mülk çetesi "gayrimenkul alım-satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri" adı altında yabancı yatırımcılara yüksek bedelle satma vaadinde bulundukları, mağdurlardan vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para alarak haksız kazanç sağladıkları öğrenildi. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri, ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan sonra bir süre oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Olayla bağlantılı toplam 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Temmuz Salı günü 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, 24 şüphelinin Kızılcahamam Adliyesi'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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