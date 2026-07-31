AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz

AB: Schengen Bölgesi\'nin İspanya\'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'den (Ceuta) Avrupa kıtasına ya da başka bir AB üyesi ülkeye doğru herhangi bir düzensiz göçmen geçişi bulunmadığını belirterek, Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin bir sürecin mevcut durumda başlatılamayacağını bildirdi.

Brüksel'deki basın mensuplarıyla bir araya gelen üst düzey Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Schengen Sınır Kanunu uyarınca Sebte ve Melilla için geçerli olan özel kurallar bulunduğunu aktaran yetkili, "Bu kapsamda Schengen Sınır Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca Sebte ve Melilla'dan ayrılan kişilere yönelik sınır kontrolleri yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bunun özellikle vurgulanması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

"SEBTE'DEN HERHANGİ BİR İLERİ GEÇİŞ GERÇEKLEŞMEDİ"

AB yetkilisi, "Sebte'den Avrupa kıtasına ya da başka bir üyeye doğru herhangi bir ileri geçiş gerçekleşmemiştir." dedi.

Bazı üye ülkelerden gelen Schengen Bölgesi'nin "İspanya'ya kapatılması talebi" hakkında da AB yetkilisi, bu konuda spekülasyona yer bulunmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hukuk son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Sebte ve Melilla için geçerli özel kurallar bulunmaktadır ve bunlar yürürlüktedir. Sebte ile Melilla'dan İspanya ana karasına veya başka bir üye devlete seyahat eden herkes sınır kontrollerine tabidir. Bu nedenle hiç kimse Sebte'den İspanya ana karasına veya başka bir AB üye devletine sınır kontrolünden geçmeden seyahat edemez. Dolayısıyla Sebte, AB'nin dış sınırının bir parçası olarak kabul edilir ve gerekli sınır kontrollerinin yapılması gerekir. İspanya, dış sınırının yönetiminden ve bu durumun idaresinden açık şekilde sorumludur."

AB yetkilisi, Sebte'den İspanya ana karasına da ileri geçiş gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Yetkililerin tüm odağının durumun kontrol altına alınması olduğunu aktaran AB yetkilisi, Sebte'ye gelenlerin Fas'a dönmesinin sağlanması ve iltica başvurusunda bulunanların İltica ve Göç Paktı kapsamındaki kurallar doğrultusunda hızla işleme alınmasının temel öncelikler arasında olduğunu ifade etti.

AB yetkilisi, iltica ve koruma şartlarını taşımayan kişilerin ise yine kurallar çerçevesinde Fas'a geri gönderilmesinin hedeflendiğini aktardı.

AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz

"SCHENGEN BÖLGESİ'NİN KAPATILMASI KARARI KONSEY TARAFINDAN ALINIR"

Schengen Bölgesi'nin kapatılmasıyla ilgili ise AB yetkilisi, tüm üye ülkelerde Schengen kurallarının nasıl uygulandığına ilişkin düzenli değerlendirmeler yapıldığını anımsattı.

AB yetkilisi, sınır geçiş noktalarında ciddi eksiklikler tespit edilmesi halinde AB Komisyonunun "ciddi eksiklik raporu" hazırladığını belirterek, bu raporun önce ilgili üye devletle görüşüldüğünü, ardından AB Konseyinde ele alındığını ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla acil bir takip süreci başlatıldığını kaydetti.

Bu kapsamda ilgili ülkenin söz konusu eksiklikleri nasıl gidereceğine ilişkin bir eylem planı hazırlandığını ifade eden AB yetkilisi, "Nihai karar Konsey tarafından alınır." bilgisini verdi.

AB yetkilisi, şu aşamada olayların devam ettiğinin ve herhangi bir değerlendirme yapmak için erken olduğunun altını çizerek, "Böyle bir süreç mevcut durumda başlatılamaz. Sebte ile Schengen Bölgesi arasında zaten sınır kontrolleri uygulanmaktadır ve gelişmeler halen devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

FAS, AB'NİN GÜVENLİ MENŞE ÜLKELER LİSTESİNDE, GELENLER KORUMA ŞARTLARINI KAPSAMAZ

Sebte'ye gelenlerin geri gönderilmesine ilişkin de konuşan AB yetkilisi, "Fas, AB'nin güvenli menşe ülkeler listesinde yer almaktadır. Bu nedenle ilke olarak AB'ye gelerek iltica başvurusu yapan Fas vatandaşlarının uluslararası koruma şartlarını karşılamadığı kabul edilmektedir. Bu durum, başvuruların hızlı şekilde sonuçlandırılmasına ve kişilerin Fas'a geri gönderilmesine imkan sağlamaktadır." diye konuştu.

AB yetkilisi, mevcut hukuki çerçevenin AB'de kalma hakkı bulunmayan kişilerin hızlı biçimde geri gönderilmesini sağlayacak tüm gerekli araçları içerdiğini söyledi.

Diğer taraftan İspanya ile Fas arasında uzun yıllardır yürürlükte olan ikili geri kabul anlaşması bulunduğunu anımsatan AB yetkilisi, bu mekanizmanın etkin şekilde işlediğini kaydetti.

AB yetkilisi, "Anladığımız kadarıyla İspanyol ve Fas makamları geri dönüşlerin sağlanması konusunda yakın işbirliği içindedir. Elimizdeki son verilere göre önemli sayıda kişi gönüllü olarak Fas'a dönmektedir ve bu memnuniyet verici bir gelişmedir." diye konuştu.

AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz

"İSPANYA'DAN İLAVE DESTEK TALEBİ GELMEDİ"

AB sınır koruma ajansı Frontex'in halihazırda destek sağladığını belirten AB yetkilisi, yaklaşık 30 personelin limanda görev yaptığını bildirdi.

İspanyol makamlarından ilave Frontex desteği talebi gelmediğini kaydeden AB yetkilisi, gelmesi halinde desteği artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

AB yetkilisi, "Şu anki öncelik, öncelikle Fas'tan hareketlerin durdurulması, ikinci olarak ise Sebte'ye ulaşan kişilerin mümkün olan en kısa sürede Fas'a geri gönderilmesidir." dedi.

AB'NİN FAS'A SAĞLADIĞI DESTEĞİ KULLANMASINI BEKLİYORUZ

Fas ile AB arasında uzun yıllara dayanan yakın ve kapsamlı işbirliği bulunduğunun altını çizen AB yetkilisi, Fas makamlarının kontrolleri artırdığını, kuzeye giden bazı tren ve otobüs seferlerini iptal ettiğini ve Fas tarafından Sebte'ye yönelik hareketlerin durdurulması için gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Yetkililerle yakın temasın sürdüğünü vurgulayan AB yetkilisi, şunları kaydetti: "AB, göç yönetiminin tüm alanlarında Fas'a önemli mali destek sağlamaktadır. Bu desteğin mevcut durumda azami ölçüde kullanılmasını bekliyoruz. Ayrıca gelecekte benzer durumların yaşanmaması amacıyla olası eksiklikleri Fas ile birlikte değerlendirecek, özellikle insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele kapasitesinin ve Fas'ın kendi dış sınırlarındaki kontrollerin daha da güçlendirilmesi için işbirliğimizi artıracağız."

Kaynak: AA

Schengen Bölgesi, Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, İspanya, Göçmen, Güncel, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika AB AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
Yalova’da CHP’li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti Yalova’da CHP'li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi
İspanya’da düzensiz göçmen krizi Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar İspanya'da düzensiz göçmen krizi! Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi
Gaziantep’te mide bulandıran görüntü Kameraya alan komşularına aldırış etmedi Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar

21:32
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş’tan ilginç yanıt
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
18:00
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
17:00
Melih Gökçek’in bağışını Yeni Parti iade etti Yaptıkları açıklama bomba
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba
16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 21:40:07. #7.12#
SON DAKİKA: AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.