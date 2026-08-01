Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı

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Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu şekillenirken Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan milli futbolcu için gelecek teklifler masaya yatırılacak.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belirginleşmeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı doğrultusunda, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yolların ayrılması gündemde.

YÖNETİM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun temsilcisiyle iletişime geçtiği ve olası bonservisli transfer tekliflerine açık olduğunu bildirdiği kaydedildi. Yüksek maaş yükü nedeniyle de yolların ayrılması hedeflenen tecrübeli oyuncu için hem yurt içinden hem de yurt dışından gelebilecek teklifler masaya yatırılacak.

TRANSFER SÜRECİ VE KİRALIK DÖNEMLERİ

Fenerbahçe, 13 Ağustos 2023 tarihinde Cengiz Ünder'i Fransa ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmiş ve oyuncuyla Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro seviyelerine gerileyen milli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte aradığı istikrarı yakalayamamasının ardından 2025 yılında ABD temsilcisi Los Angeles FC'ye ve son olarak 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'a kiralanmıştı. Kiralık süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte oyuncu yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplam 43 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de sahada yer aldı. Deneyimli oyuncu, bu süreçte takımına 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İsmail Kartal, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı - Son Dakika

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