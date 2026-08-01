İran'la gerilim nedeniyle bölgedeki ABD büyükelçilikleri peş peşe seyahat uyarısı yayımladı - Son Dakika
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İran'la gerilim nedeniyle bölgedeki ABD büyükelçilikleri peş peşe seyahat uyarısı yayımladı

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ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

DİKKATLİ VE TEYAKKUZ HALİNDE OLUN

Büyükelçiliklerin yazılı açıklamalarında, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtildi.

Açıklamalarda bölgede bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve teyakkuz halinde olmaları istenirken ABD vatandaşlarından olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Ayrıca Orta Doğu’ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamalarda, ABD’nin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinin daha önce hedef alındığı hatırlatılarak, İran ve İran’ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD’nin çıkarlarını, şirketlerini ve Amerikan vatandaşlarıyla bağlantılı diğer noktaları hedef alabileceği öne sürüldü.

“İRAN SALDIRILARINI DAHA ÖNCE HEDEF ALINMAYAN BÖLGELERE DE GENİŞLETTİ” UYARISI

İran yönetiminin son dönemde önceden uyarıda bulunmaksızın bölgedeki hedeflere saldırılar düzenlediği ve saldırılarını daha önce hedef alınmayan bölgelere de genişlettiği iddia edilen açıklamalarda, Amerikan vatandaşlarından bulundukları ülkelerde dikkatli olmaları ve yerel makamların talimatlarına uymaları istendi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği de daha önce İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, İsrail, Katar, Ürdün, Mısır, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD İran'la gerilim nedeniyle bölgedeki ABD büyükelçilikleri peş peşe seyahat uyarısı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'la gerilim nedeniyle bölgedeki ABD büyükelçilikleri peş peşe seyahat uyarısı yayımladı - Son Dakika
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