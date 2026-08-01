Alkollü İçecek Paylaşımına 82 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü İçecek Paylaşımına 82 Bin TL Ceza

Alkollü İçecek Paylaşımına 82 Bin TL Ceza
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Muğla'da oyuncu Yiğit Dören, alkol markası görülen paylaşımı nedeniyle ceza kesildi, yargıya başvurdu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Yiğit Dören'e, sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafta alkollü içki markasının görünmesi gerekçe gösterilerek 82 bin 244 lira idari para cezası kesildi. Paylaşımının reklam amacı taşımadığını savunan Dören, cezanın iptali için yargıya başvurdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Yiğit Dören'e, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarda alkol markasının görünmesi nedeniyle 82 bin 244 lira idari para cezası verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, söz konusu paylaşımların alkollü içki tanıtımı niteliği taşıdığı değerlendirmesiyle idari yaptırım uyguladı.

Hakkında verilen idari para cezasına itiraz eden Dören, sosyal medya paylaşımının reklam veya ticari amaç taşımadığını belirtti. Cezanın iptali ve yaptırımın kaldırılması talebiyle Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurduğunu açıklayan Dören, vergisini ödeyerek satın aldığı alkollü içeceği tüketirken yalnızca anı niteliğinde görseller paylaştığını, buna rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nın bu paylaşımları "alkollü içecek reklamı ve tanıtımı" olarak değerlendirdiğini söyledi. Avukatları aracılığıyla cezaya itiraz ettiğini belirten Dönen şunları söyledi:

"82 bin 244 liralık bir idari para cezasına çarptırıldım. Ben herhangi bir alkollü içecek firmasının, fabrikasının sahibi değilim. Alkollü içecek firmasında çalışan bir personel değilim. Fazlasıyla vergisini ödeyerek almış olduğum alkollü içeceği tüketirken takipçilerimle ve arkadaşlarımla bir anı kalması anlamında paylaştığım gönderilerle alakalı hakkımda böyle bir kanıya varılmış. Kesinlikle haksız ve yersiz bir kanıdır.

Sulh Ceza Mahkemesine bir itirazda bulundum. Umarım yargı yapılan bu yanlışı telafi ederek tarafıma kesilen bu cezayı iptal edecektir. Çok yakın bir süreçte yeni bir parti kuruldu. İsmi de YENİ Parti. Bu partinin ismi ve logosu Türkiye'de yine satışı yapılan bir alkollü içecek markasının ismi ve logosuna benzetildiği gerekçesiyle birçok kişi ve siyasiler sosyal medya hesaplarında o iki görseli kolajlayarak gönderiler paylaştılar. Acaba tarafıma uygulanan bu yaptırım ve idari para cezası o kişilere de uygulanacak mı? Madem eğer ki böyle bir kanıya varılıyorsa bu sadece birkaç kişi değil, bunu yapan herkese uygulanmalı diye düşünüyorum.

Umarım böyle bir yanlıştan geri dönüş olur. Sulh Ceza Mahkemesi ödenmesi gerektiğine hükmederse ben gideceğim bu cezamı ödeyeceğim. Ama indirimli olarak bile ödeyecek olsam, bir ay içerisinde ödediğim zaman yüzde 25 indirimle ödüyoruz, 60 bin küsurlara geliyor. Sayın yetkililer, bugün 60 bin küsur denilen para asgari ücretle çalışan birinin 2 aylık emeğini karşılıyor. Yapmayın. Yani, umarım bu yanlıştan hem bakanlık olarak hem de tarafıma kesilen ceza noktasında yargı olarak geri dönülür. Çünkü haksız ve yersiz buluyorum."

Kaynak: ANKA

Magazin, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü İçecek Paylaşımına 82 Bin TL Ceza - Son Dakika

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